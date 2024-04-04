Іванка Трамп, Том Круз, Принц Гаррі та інші: хто із зірок носив брекети

Попри свою популярність і постійне позування перед камерами, вони вирішили зробити ставку на здоров'я і зробити свою усмішку бездоганною. І як бачимо, їм все вдалося.
З красивими зубами народжуються не всі, і іноді для досягнення ідеальної усмішки потрібно звертатися за допомогою до ортодонта. Знамениті особистості не стали винятком. Багато з тих, ким ми захоплюємося, носили брекети і зараз їх зуби виглядають ідеальними.
Ми зібрали добірку з 12 знаменитостей, які свого часу вважали за краще ортодонтичне лікування, носили брекети і не соромилися цього.
Іванка Трамп
Ніколас Кейдж
Гвен Стефані
Том Круз
Тіффані Трамп
Принц Гаррі
Ноа Сайрус
Принцеса Беатріс
Аманда Мішалка
Луїза Віндзор
Дакота Феннінг
Лурдес Марія Чікконе Леон
Нагадаємо, що раніше ми писали про зірок, які не мають бездоганної усмішки, але це не завадило їм досягти висот у своїй професії.