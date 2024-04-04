Іванка Трамп, Том Круз, Принц Гаррі та інші: хто із зірок носив брекети

Попри свою популярність і постійне позування перед камерами, вони вирішили зробити ставку на здоров'я і зробити свою усмішку бездоганною. І як бачимо, їм все вдалося.

З красивими зубами народжуються не всі, і іноді для досягнення ідеальної усмішки потрібно звертатися за допомогою до ортодонта. Знамениті особистості не стали винятком. Багато з тих, ким ми захоплюємося, носили брекети і зараз їх зуби виглядають ідеальними.

Ми зібрали добірку з 12 знаменитостей, які свого часу вважали за краще ортодонтичне лікування, носили брекети і не соромилися цього.

Іванка Трамп

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Ніколас Кейдж

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Гвен Стефані

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Том Круз

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Тіффані Трамп

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Принц Гаррі

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Ноа Сайрус

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Принцеса Беатріс

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Аманда Мішалка

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Луїза Віндзор

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Дакота Феннінг

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Лурдес Марія Чікконе Леон

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Нагадаємо, що раніше ми писали про зірок, які не мають бездоганної усмішки, але це не завадило їм досягти висот у своїй професії.