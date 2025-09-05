ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
171
1 хв

Із 37 тисячами стразів: топмодель Ніна Агдал показала свою сукню для весільної вечірки

Зірка продовжує ділитися деталями свого весілля в Італії.

Юлія Кудринська
Ніна Агдал

Ніна Агдал / © Instagram Ніни Агдал

32-річна данська модель і колишня дівчина Леонардо Ді Капріо - Ніна Агдал — та її 30-річний бойфренд — блогер, боксер і рестлер Логан Пол — зіграли розкішне весілля на віллі на озері Комо, Італія. Фото з урочистості молодята показали в Мережі

Для такої важливої події модель обрала мереживну сукню до підлоги від Galia Lahav і довгу фату.

Ніна Агдал із чоловіком / © Instagram Ніни Агдал

Ніна Агдал із чоловіком / © Instagram Ніни Агдал

Однак у неї було ще одне розкішне вбрання для весільної вечірки. Це довга переливчаста сукня з халтером від House of Gilles, яку Ніна доповнила лише мінімалістичними сережками-пусетами.

Ніна Агдал / © Instagram Ніни Агдал

Ніна Агдал / © Instagram Ніни Агдал

Ніна Агдал / © Instagram Ніни Агдал

Ніна Агдал / © Instagram Ніни Агдал

Ніна Агдал / © Instagram Ніни Агдал

Ніна Агдал / © Instagram Ніни Агдал

«700 годин роботи, 37 000 вручну пришитих кристалів, нескінченна подяка House of Gilles і всій вашій команді. Для мене було честю працювати з вами над сукнею моєї мрії. Я все ще не відійшла від цих весільних вихідних», — написала Агдал в Instagram.

Ніна Агдал на примірці / © Instagram Ніни Агдал

Ніна Агдал на примірці / © Instagram Ніни Агдал

Ніна Агдал із чоловіком / © Instagram Ніни Агдал

Ніна Агдал із чоловіком / © Instagram Ніни Агдал

Раніше, нагадаємо, топ-модель Ніна Агдал показала свою 5-місячну доньку. З народженням дитини дівчина почала мало часу приділяти соцмережам і рідко публікує там щось, проте зробила виняток і потішила шанувальників.

