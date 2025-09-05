- Дата публікації
Із 37 тисячами стразів: топмодель Ніна Агдал показала свою сукню для весільної вечірки
Зірка продовжує ділитися деталями свого весілля в Італії.
32-річна данська модель і колишня дівчина Леонардо Ді Капріо - Ніна Агдал — та її 30-річний бойфренд — блогер, боксер і рестлер Логан Пол — зіграли розкішне весілля на віллі на озері Комо, Італія. Фото з урочистості молодята показали в Мережі
Для такої важливої події модель обрала мереживну сукню до підлоги від Galia Lahav і довгу фату.
Однак у неї було ще одне розкішне вбрання для весільної вечірки. Це довга переливчаста сукня з халтером від House of Gilles, яку Ніна доповнила лише мінімалістичними сережками-пусетами.
«700 годин роботи, 37 000 вручну пришитих кристалів, нескінченна подяка House of Gilles і всій вашій команді. Для мене було честю працювати з вами над сукнею моєї мрії. Я все ще не відійшла від цих весільних вихідних», — написала Агдал в Instagram.
Раніше, нагадаємо, топ-модель Ніна Агдал показала свою 5-місячну доньку. З народженням дитини дівчина почала мало часу приділяти соцмережам і рідко публікує там щось, проте зробила виняток і потішила шанувальників.