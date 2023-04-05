Із акцентом на декольте: британська акторка прийшла на церемонію в оксамитовій сукні баклажанового кольору

Британська акторка і співачка, яка відома за виступами у мюзиклах Вест-Енду "Спамалот", "Нічна музика" і "Чарівник із Країни Оз" - Ганна Веддінгем - відвідала церемонію вручення нагород The Olivier Awards 2023, яка відбулася у Королівському Альберт-Голі у Лондоні.

Акторка постала там в оксамитовій сукні від бренду Costarellos баклажанового кольору з відкритими плечами, яка складалася із мінісукні і спідниці-шлейфу. Головним акцентом в її образі було сексуальне декольте.

Ганна Веддінгем / Фото: Getty Images

Ганна була взута у срібні туфлі. Вона зробила прикореневий об'єм і зібрала волосся у хвіст. Веддінгем завершила лук вечірнім макіяжем і діамантовими прикрасами.

Нагадаємо, премію Olivier Awards 2023 відвідала також Діта фон Тіз. Вона з'явилася на заході у срібній сукні від бренду Jenny Packham, яка чудово підкреслила її сексуальну фігуру.

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