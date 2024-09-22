Із акцентом на гарному декольте: зірка реаліті у білих мінішортах і мереживному топі вийшла у світ

Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – потрапила під приціл папараці на вулицях Лос-Анджелеса. Дівчина, як завжди, мала ефектний вигляд.

На Еммі був білий мереживний топ на тонких бретельках і з сексуальним декольте та білі мінішорти, які чудово підкреслили її стрункі ноги.

Емма Ернан / Фото: Getty Images

Лук зірка реаліті доповнила білими босоніжками на шпильках і білою круглою сумочкою Chanel на золотому ланцюжку.

В Ернан було укладання з локонами, макіяж із рожевою помадою, французький манікюр, сонцезахисні окуляри у білій оправі, ланцюжок із підвіскою, браслети, годинник і каблучки.

Нагадаємо, Емма Ернан у рожевому бікіні влаштувала фотосет на гідроциклі.

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