Із акцентом на гарному декольте: зірка реаліті у квітковій мінісукні вигуляла собаку

Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – потрапила до об'єктивів папараці на вулицях Лос-Анджелеса, коли вигулювала свого домашнього улюбленця.

Для цього білявка обрала кокетливий аутфіт. На ній була коротка біла сукня з блакитним квітковим принтом. Вбрання було без бретельок і мало гарне спокусливе декольте. А ще у цій сукні Емма продемонструвала стрункі ноги.

Емма Ернан / Фото: Getty Images

Образ Ернан доповнила білими босоніжками на шпильках і білою сумкою.

Вона зробила високу зачіску, випустивши спереду пасма, макіяж із помадою ягідного відтінку, вуха прикрасила сережками-кільцями, шию – ланцюжком із підвіскою, а руки – золотими браслетами, годинником і каблучками.

Нагадаємо, раніше Емма Ернан вийшла у світ у мінісукні блідо-рожевого кольору із цікавими аплікаціями у вигляді коралово-чорних квітів із великими стразами.

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