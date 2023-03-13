Із акцентом на грудях: "Русалонька" Голлі Бейлі продемонструвала два луки з сексуальним декольте

22-річна акторка у гарних вбраннях відвідала "Оскар" і вечірку Vanity Fair.

Головна героїня фентезійного фільму "Русалонька" Голлі Бейлі для появи на кінопремії "Оскар" обрала ніжно-блакитну сукню з фатину з оголеними плечами.

Голлі Бейлі / Фото: Associated Press

Корсет був напівпрозорим, тож крізь нього просвічувалися груди акторки, але її це анітрохи не бентежило.

Голлі Бейлі / Фото: Associated Press

Аутфіт вона доповнила зачіскою з плетінням, макіяжем із пишними віями і елегантними діамантовими прикрасами.

Голлі Бейлі / Фото: Associated Press

Позувала красуня у компанії свого брата Бренсона Бейлі, який був одягнений у чорний смокінг, білу сорочку і чорного метелика.

Голлі і Бренсон Бейлі / Фото: Associated Press

А на післяоскарівську вечірку Vanity Fair Голлі одягла ефектну сукню кольору металік із сексуальним декольте і розрізом до стегна.

Вбрання акторка скомбінувала з туфлями в тон і елегантною зачіскою-плетінням. Вуха вона прикрасила сережками-люстрами.

Голлі Бейлі / Фото: Associated Press

На паті Бейлі прийшла разом зі своїм бойфрендом - репером DDG. Це їхній перший спільний вихід після чуток про розрив. У лютому їхні прихильники помітили, що вони відписалися одне від одного в Instagram, що спричинило розмови про їхнє розставання.

DDG і Голлі Бейлі / Фото: Associated Press

Пара має щасливий вигляд. Тож, напевно, вони помирилися і в них все добре у стосунках.

Нагадаємо, фільм "Русалонька" від Disney в український прокат вийде 25 травня.

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