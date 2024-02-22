Із акцентом на лобку та грудях: Белла Торн у дивному вбранні зібралася на фешншоу

До об'єктивів папараці потрапила Белла Торн, яка йшла на показ бренду Diesel, який відбувся у межах Міланського тижня моди.

Для свого виходу зірка обрала досить дивне нюдове вбрання. Воно складалося з прозорої довгої сукні і боді, яке вона одягла зверху, закцентувавши увагу на лобку. У цьому образі Торн блиснула грудьми з пірсингом в сосках.

Белла Торн / Фото: Getty Images

Аутфіт Белла доповнила кольоровими босоніжками і маленькою сумочкою кольору металік зі срібним масивним ланцюжком.

Акторка зробила укладання назад, макіяж у ніжних відтінках і довгий чорний манікюр. У вухах у неї були довгі сережки, а на руці – каблучка з великим діамантом.

Нагадаємо, а на Паризькому тижні моди Белла Торн з'явилася у смарагдовій сукні з глибоким декольте.

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