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З акцентом на пікантному декольте: американська акторка в сукні принцеси сяяла на світському заході

З акцентом на пікантному декольте: американська акторка в сукні принцеси сяяла на світському заході

З акцентом на пікантному декольте: американська акторка в сукні принцеси сяяла на світському заході

Джессіка Вільямс / Фото: Associated Press

35-річна Джессіка Вільямс у вбранні від Christian Siriano постала на червоній доріжці.

Американська акторка Джессіка Вільямс відвідала галавечір Academy Museum Gala у Лос-Анджелесі.

На червоній доріжці зірка з'явилася в образі принцеси. На ній була пишна сукня від бренду Christian Siriano. Вбрання складалося з чорного верху на тонких бретельках і пишної плісованої спідниці пудрового відтінку. Головний акцент в її аутфіті був на пікантному декольте.

Джессіка Вільямс / © Associated Press
Джессіка Вільямс / Фото: Associated Press

Лук Джес доповнила елегантною зачіскою з випущеними пасмами волосся, які накрутила, та вечірнім макіяжем. У вухах у неї були лаконічні діамантові сережки, а на руках – діамантові каблучки.

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