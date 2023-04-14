Із акцентом на пікантному декольте: Талія Сторм на заході у Лондоні

24-річна британська співачка обрала для свого виходу лук у класичних кольорах.

Талія Сторм взяла участь у підписанні вінілових платівок MIND x Direct Line і дискусії на Flashback Records, яка відбулася у Лондоні.

Зірка з'явилася там у білій вкороченій сорочці з відвертим декольте, з-під якого визирав чорний мереживний бюстгальтер, який чудово підкреслив її сексуальні груди.

Талія Сторм / Фото: Getty Images

Верх Сторм скомбінувала з чорними штанями-палацо з високою посадкою та чорними лакованими ботильйонами на високій платформі і підборах. На плечі у неї висіла чорна сумка-сідло від Christian Dior.

Талія зробила стильне об'ємне укладання і насичений макіяж із акцентом на очах. У вухах у неї були лаконічні сережки з камінням, а на руках – срібні каблучки.

Нагадаємо, Талія Сторм побувала на вечірці у Лондоні. Вона мала ефектний вигляд у червоній сукні, яка добре облягала її струнку фігуру.

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