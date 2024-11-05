Із акцентом на пишному декольте: американська акторка в обтислій сукні сходила на шоу

48-річна Канді Беррасс в образі total black потрапила під приціл папараці.

Американська акторка Канді Беррусс потрапила до об'єктивів папараці, коли прибула на шоу "LIVE with Kelly and Mark" у Нью-Йорку.

Жінка обрала для ефіру ефектний образ. На ній була чорна обтисла сукня міді на бретельках, з блискавкою і відвертим декольте, яке підкреслило її пишні груди.

Канді Беррасс / Фото: Getty Images

Лук Канді доповнила чорними шкіряними високими рукавичками, капроновими шкарпетками і чорними босоніжками на шпильках.

Вона зробила ідеально рівне укладання з боковим проділом, макіяж смокі-айс і прикрасила вуха срібними сережками.

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