Із акцентом на пишному декольте: американська модель-транссексуалка у прозорій мінісукні прийшла на івент

55-річна трансдіва обожнює одягатися яскраво і провокаційно, щоб бути в центрі уваги.

У Нью-Йорку відбувся захід, присвячений колаборації брендів Mugler і H&M, яка з'явиться у продажу 11 травня. Івент відвідало багато зірок. Та найяскравішою серед усіх була американська модель-транссексуалка Аманда Лепор.

Вона з'явилася перед фотографами у провокаційному луку. На ній була бежева прозора мінісукня, прикрашена салатовими стразами, із салатовими бретельками. На талії був бежевий корсетний пояс.

Аманда Лепор / Фото: Getty Images

Під сукнею на Аманді були бежево-салатові стринги зі стразами. На трансдіві бюстгальтера не було, тож соски вона заховала за наклейками з камінням.

Образ Лепор доповнила салатовими рукавичками зі стразами, салатовою накидкою і бежевими колготами в сітку. Взута вона була у зелені мюлі на шпильках із розсипом стразів, у руці тримала клатч із блискітками.

Аманда зробила об'ємну зачіску з локонами, насичений макіяж із червоною помадою та дуже довгими віями. Вуха вона прикрасила масивними сережками з камінням.

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