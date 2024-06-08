Із акцентом на пишному декольте: американська модель у відвертій мінісукні зібралася на івент

Тіффані Келлер без бюстгальтера вийшла у світ.
До об'єктивів папараці на вулицях Лос-Анджелеса потрапила американська модель Тіффані Келлер. Вона йшла на івент White Fox Hot Summer Nights.
Дівчина привернула до себе увагу пікантним аутфітом без бюстгальтера.
На Тіффані була відверта світло-рожева мінісукня з рюшами, спокусливим декольте, яке підкреслило її пишні і сексуальні груди, та виріз на животі.
На плечі вона накинула блакитний жакет, взута була у білі мюлі і тримала у руці сумочку фісташкового відтінку.
Келлер уклала волосся у легкі локони, зробила макіяж із довгими віями і прикрасила шию золотими ланцюжками з підвіскою.
Нагадаємо, минулого разу Тіффані Келлер прогулялася Маямі у відвертій червоній обтислій сукні, яка оголювала її талію і зону декольте.
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