Із акцентом на пишному декольте: американська модель у відвертій мінісукні зібралася на івент

Тіффані Келлер без бюстгальтера вийшла у світ.

До об'єктивів папараці на вулицях Лос-Анджелеса потрапила американська модель Тіффані Келлер. Вона йшла на івент White Fox Hot Summer Nights.

Дівчина привернула до себе увагу пікантним аутфітом без бюстгальтера.

На Тіффані була відверта світло-рожева мінісукня з рюшами, спокусливим декольте, яке підкреслило її пишні і сексуальні груди, та виріз на животі.

Тіффані Келлер / Фото: Getty Images

На плечі вона накинула блакитний жакет, взута була у білі мюлі і тримала у руці сумочку фісташкового відтінку.

Келлер уклала волосся у легкі локони, зробила макіяж із довгими віями і прикрасила шию золотими ланцюжками з підвіскою.

Нагадаємо, минулого разу Тіффані Келлер прогулялася Маямі у відвертій червоній обтислій сукні, яка оголювала її талію і зону декольте.

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