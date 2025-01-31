Із акцентом на пишному декольте: американська співачка у корсетній сукні сяяла на світському заході

Американська співачка і акторка Теяна Тейлор відвідала благодійний концерт Американської кардіологічної асоціації Go Red for Women Red Dress Collection у Нью-Йорку.

Там вона продемонструвала елегантний образ у кутюрному червоному вбранні від Nicole + Felicia, яке складалося з бордового оксамитового корсету і довгої спідниці фасону "русалка". Головний акцент у її образі був на пишному сексуальному декольте.

Теяна Тейлор / Фото: Associated Press

Аутфіт Тейлор доповнила короткою кучерявою зачіскою, макіяжем із пишними віями і молочним манікюром. Лук Теяна завершила красивим комплектом діамантово-рубінових прикрас.

Теяна Тейлор / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Теяна Тейлор побувала на вечірці з нагоди відкриття у Нью-Йорку першого флагманського магазину SKIMS. Там вона постала у чорному шкіряному тренчі на голе тіло з рукавами-кльош і широким поясом.

Читайте також: