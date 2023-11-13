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Із акцентом на пишному декольте: американська співачка у розкішній сукні не за розміром прийшла на галавечір

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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Із акцентом на пишному декольте: американська співачка у розкішній сукні не за розміром прийшла на галавечір

Normani / Фото: Getty Images

Артистка Normani одягла замале вбрання на світський захід.

У Каліфорнії відбувся благодійний галавечір Baby2Baby, який відвідало багато знаменитих красунь. Нашу увагу привернула 27-річна американська співачка Normani.

Дівчина з'явилася на заході у розкішній чорній сукні максі, повністю розшитій камінням різного розміру, від Модного дому Dolce & Gabbana. Головним акцентом у її луку було декольте, у яке ледь помістилися її пишні груди. Співачка обрала вбрання не за розміром, адже воно так стисло її бюст, що він буквально випав під пахвами.

Normani / © Getty Images
Normani / Фото: Getty Images

Аутфіт Normani доповнила чорними оперними рукавичками з написом бренду на резинках та невеликою срібною сумочкою зі стразами. Вона зібрала волосся у високий пучок, випустивши спереду пасма, і зробила макіяж смокі айс.

Нагадаємо, галавечір відвідала Гайді Клум, яка сяяла в ефектній чорній сукні від бренду Lever Couture.

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Дата публікації
Перегляди
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