Із акцентом на пишному декольте: американська співачка в обтислій сукні приїхала на світську церемонію

Теяна Тейлор у чорному вбранні і в золоті приїхала на премію.

Американська співачка Теяна Тейлор відвідала церемонію вручення нагород Gotham Awards 2023, яка відбулася у Нью-Йорку.

Там вона постала в обтислій чорній сукні, яка ідеально підкреслила її сексуальну фігуру. Головним акцентом в її аутфіті було пишне декольте, на яке одразу звертаєш увагу.

Теяна Тейлор / Фото: Getty Images

Свій лук Теяна доповнила об'ємною зачіскою з кучерями, макіяжем із накладними пишними віями і помадою шоколадного відтінку, а також різнокольоровим манікюром, прикрашеним камінням. На обличчі у неї був золотий ланцюжок, на шиї – золоті ланцюжки з підвісками, у вухах – сережки-кільця, а на руках – золоті браслети і каблучки.

Читайте також: