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Із акцентом на пишному декольте: Катерина Бужинська продемонструвала ефектний лук у шкіряному костюмі

Із акцентом на пишному декольте: Катерина Бужинська продемонструвала ефектний лук у шкіряному костюмі

Із акцентом на пишному декольте: Катерина Бужинська продемонструвала ефектний лук у шкіряному костюмі

Катерина Бужинська

Співачка має чудове почуття стилю.

Катерина Бужинська продемонструвала у соцмережі свій ефектний образ, який їй дуже пасує.

Артистка постала на фото у шкіряному вбранні шоколадного кольору, яке складалося із штанів і топа без бретельок. Головним акцентом у її аутфіті було відверте декольте, яке підкреслило її пишний бюст.

Катерина Бужинська / ©
Катерина Бужинська

Образ Бужинська доповнила гарною зачіскою з локонами, макіяжем із червоною помадою, парними золотими браслетами і блискучим намистом.

Нагадаємо, Катерина Бужинська у чорному кетс'юті зі спокусливим бюстом презентувала пісню про впевнених жінок.

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