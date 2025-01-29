Із акцентом на пишному декольте: Катерина Бужинська продемонструвала ефектний лук у шкіряному костюмі

Співачка має чудове почуття стилю.
Катерина Бужинська продемонструвала у соцмережі свій ефектний образ, який їй дуже пасує.
Артистка постала на фото у шкіряному вбранні шоколадного кольору, яке складалося із штанів і топа без бретельок. Головним акцентом у її аутфіті було відверте декольте, яке підкреслило її пишний бюст.
Образ Бужинська доповнила гарною зачіскою з локонами, макіяжем із червоною помадою, парними золотими браслетами і блискучим намистом.
Нагадаємо, Катерина Бужинська у чорному кетс'юті зі спокусливим бюстом презентувала пісню про впевнених жінок.
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