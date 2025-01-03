Із акцентом на пишному декольте: модель Playboy у відвертій сукні з'явилася на вулицях Лос-Анджелеса

Елізабет Марі Шевальє у спокусливому аутфіті зібралася на вечірку.

Американську модель Playboy, зірку Instagram і OnlyFans Елізабет Марі Шевальє заскочили папараці біля готелю Roosevelt у Лос-Анджелесі.

Знаменитість обрала для свого виходу спокусливий образ. На ній була відверта напівпрозора сукня, повністю розшита паєтками, бісером і краплевидним камінням. Вбрання мало американську пройму, глибоке декольте, яке підкреслило її пишні і сексуальні груди, а також високий розріз.

Елізабет Марі Шевальє / Фото: Getty Images

Аутфіт Елізабет доповнила золотистими босоніжками на високих платформах і шпильках, а також сумкою, інкрустованою стразами. На шиї у Шевальє був широкий чокер із камінням в тон вбрання.

Модель розпустила волосся, зробила насичений вечірній макіяж, довгий темний манікюр і завершила лук браслетом і каблучками з камінням.

Нагадаємо, Елізабет Марі Шевальє позувала на терасі у прозорій бірюзовій сукні максі, під якою не було білизни.

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