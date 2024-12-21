Із акцентом на пишному декольте: модель прийшла на вечірку у білій сукні з рюшами

Джессіка Гейл у кокетливому аутфіті з'явилася на паті.

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Джессіка Гейл – опублікувала в Instagram знімки свого нового спокусливого луку, у якому вона прийшла на вечірку.

Дівчина одягла білу мінісукню-бюстьє з рюшами на спідниці. Головний акцент у її образі був на пишному і сексуальному декольте.

Джессіка Гейл/Instagram Джессіки Гейл

Гейл зробила зачіску з м'якими локонами, ніжний макіяж із довгими віями і червоний манікюр. На зап'ястях у неї були браслети.

Джессіка Гейл/Instagram Джессіки Гейл

Нагадаємо, минулого разу Джессіка Гейл позувала навприсядки у чорній мінісукні з глибоким вирізом, у мереживному бюстгальтері і панчохах.

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