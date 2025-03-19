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Із акцентом на пишному декольте: Ніколь Шерзінгер у сукні з паєтками з'явилася у Нью-Йорку

Із акцентом на пишному декольте: Ніколь Шерзінгер у сукні з паєтками з'явилася у Нью-Йорку

Ніколь Шерзінгер / Фото: Getty Images

46-річна колишня зірка Pussycat Dolls гламурним вбранням підкреслила струнку фігуру і спокусливий бюст.

Ніколь Шерзінгер потрапила до об'єктивів папараці у Нью-Йорку, коли вийшла з готелю. Зірка мала ефектний вигляд.

Артистка була одягнена у вечірню довгу чорну сукню з паєтками на бретельках. Головний акцент у її аутфіті був на пишному спокусливому декольте. Вбрання чудово підкреслило струнку фігуру Ніколь.

Ніколь Шерзінгер / © Getty Images
Ніколь Шерзінгер / Фото: Getty Images

Лук Шерзінгер доповнила чорними лакованими гостроносими туфлями. У неї була гарна зачіска з локонами, насичений макіяж із червоною помадою, темно-вишневий манікюр, діамантові сережки-цвяшки у вухах і широкий діамантовий браслет та каблучки на руках.

Нагадаємо, Ніколь Шерзінгер у пальті з квітковими аплікаціями і пікантним декольте прийшла на показ Michael Kors у межах Тижня моди у Нью-Йорку.

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