Із акцентом на пишному декольте: Софія Вергара у сукні з принтом "гусяча лапка" прийшла на знімання

50-річна колумбійсько-американська акторка у стильному вбранні продемонструвала струнку фігуру.
Софія Вергара взяла участь у зніманнях телевізійної програми NBC "Керол Бернетт: 90 років сміху та кохання", які відбулися в Avalon Hollywood у Лос-Анджелесі. Спеціальний випуск вийде в ефір 26 квітня, у день народження американської акторки, комедіантки і співачки Керол Бернетт.
Там акторка постала у чорно-білій сукні-бюстьє з принтом "гусяча лапка", яка підкреслила її сексуальну фігуру. Вбрання мало спокусливе декольте, декоративні ґудзики і клапани для кишень, які імітували жакет, а також розріз спереду.
Лук Вергара доповнила чорними босоніжками, прикрашених стразами, на високій платформі і підборах.
Софія зробила гарне укладання з локонами, вечірній макіяж і завершила образ прикрасами, інкрустованими кристалами.
Нагадаємо, у зніманнях взяла участь також Шер, яка блиснула пікантним декольте у сексуальному бюстгальтері і прозорому топі.
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