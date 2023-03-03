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Із акцентом на пишному декольте: Софія Вергара у сукні з принтом "гусяча лапка" прийшла на знімання

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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Із акцентом на пишному декольте: Софія Вергара у сукні з принтом "гусяча лапка" прийшла на знімання

Софія Вергара / Фото: Associated Press

50-річна колумбійсько-американська акторка у стильному вбранні продемонструвала струнку фігуру.

Софія Вергара взяла участь у зніманнях телевізійної програми NBC "Керол Бернетт: 90 років сміху та кохання", які відбулися в Avalon Hollywood у Лос-Анджелесі. Спеціальний випуск вийде в ефір 26 квітня, у день народження американської акторки, комедіантки і співачки Керол Бернетт.

Софія Вергара / © Associated Press
Софія Вергара / Фото: Associated Press

Там акторка постала у чорно-білій сукні-бюстьє з принтом "гусяча лапка", яка підкреслила її сексуальну фігуру. Вбрання мало спокусливе декольте, декоративні ґудзики і клапани для кишень, які імітували жакет, а також розріз спереду.

Софія Вергара / © Associated Press
Софія Вергара / Фото: Associated Press

Лук Вергара доповнила чорними босоніжками, прикрашених стразами, на високій платформі і підборах.

Софія зробила гарне укладання з локонами, вечірній макіяж і завершила образ прикрасами, інкрустованими кристалами.

Софія Вергара / © Associated Press
Софія Вергара / Фото: Associated Press

Нагадаємо, у зніманнях взяла участь також Шер, яка блиснула пікантним декольте у сексуальному бюстгальтері і прозорому топі.

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Дата публікації
Перегляди
464
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