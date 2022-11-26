Із акцентом на пишному декольте: учасниця "Холостяка-12" Вікторія Варлей з'явилася на церемонії троянд у сексуальній сукні

В ефірі показали п'ятий випуск романтичного реалітішоу "Холостяк-12". Цього випуску церемонія троянд відбулася в особливому форматі. Головний герой Алекс Топольський написав кожній учасниці записку із місцем і часом їхньої зустрічі. Таким чином кожна дівчина мала можливість один на один зустрітися з холостяком і поговорити.

Однією з найефектніших на церемонії була 37-річна акторка Вікторія Варлей. Вона зявилася перед Алексом у яскравому сексуальному аутфіті.

Скрин із відео

На Вікторії була жовта обтисла сукня міді від української дизайнерки Олі Мак із відкрити плечами і спокусливим декольте, яке ідеально підкреслило її пишний бюст. Красуня мала стрункий привабливий вигляд.

Скрин із відео

Вбрання вона доповнила зеленими туфлями на шпильках.

Скрин із відео

Ідеально рівне укладання, макіяж із акцентом на очах, елегантні сережки і кольє завершили розкішний лук Варлей.

Вікторія Варлей/Instagram

Скрин із відео

Топольський вручив Віці троянду господині дому.

Нагадаємо, у п'ятому випуску Вікторія мала індивідуальне побачення з Алексом. Під час купання в морі у них стався пристрасний поцілунок.

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