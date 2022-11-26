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Із акцентом на пишному декольте: учасниця "Холостяка-12" Вікторія Варлей з'явилася на церемонії троянд у сексуальній сукні

Із акцентом на пишному декольте: учасниця "Холостяка-12" Вікторія Варлей з'явилася на церемонії троянд у сексуальній сукні

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
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2 хв
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Із акцентом на пишному декольте: учасниця "Холостяка-12" Вікторія Варлей з'явилася на церемонії троянд у сексуальній сукні

Вікторія Варлей/Instagram

Акторка підкреслила спокусливі форми вбранням від українського бренду.

В ефірі показали п'ятий випуск романтичного реалітішоу "Холостяк-12". Цього випуску церемонія троянд відбулася в особливому форматі. Головний герой Алекс Топольський написав кожній учасниці записку із місцем і часом їхньої зустрічі. Таким чином кожна дівчина мала можливість один на один зустрітися з холостяком і поговорити.

Однією з найефектніших на церемонії була 37-річна акторка Вікторія Варлей. Вона зявилася перед Алексом у яскравому сексуальному аутфіті.

Скрин із відео / ©
Скрин із відео

На Вікторії була жовта обтисла сукня міді від української дизайнерки Олі Мак із відкрити плечами і спокусливим декольте, яке ідеально підкреслило її пишний бюст. Красуня мала стрункий привабливий вигляд.

Скрин із відео / ©
Скрин із відео

Вбрання вона доповнила зеленими туфлями на шпильках.

Скрин із відео / ©
Скрин із відео

Ідеально рівне укладання, макіяж із акцентом на очах, елегантні сережки і кольє завершили розкішний лук Варлей.

Вікторія Варлей/Instagram / ©
Вікторія Варлей/Instagram
Скрин із відео / ©
Скрин із відео

Топольський вручив Віці троянду господині дому.

Нагадаємо, у п'ятому випуску Вікторія мала індивідуальне побачення з Алексом. Під час купання в морі у них стався пристрасний поцілунок.

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Дата публікації
Перегляди
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