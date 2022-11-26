Із акцентом на пишному декольте: учасниця "Холостяка-12" Вікторія Варлей з'явилася на церемонії троянд у сексуальній сукні

Акторка підкреслила спокусливі форми вбранням від українського бренду.
В ефірі показали п'ятий випуск романтичного реалітішоу "Холостяк-12". Цього випуску церемонія троянд відбулася в особливому форматі. Головний герой Алекс Топольський написав кожній учасниці записку із місцем і часом їхньої зустрічі. Таким чином кожна дівчина мала можливість один на один зустрітися з холостяком і поговорити.
Однією з найефектніших на церемонії була 37-річна акторка Вікторія Варлей. Вона зявилася перед Алексом у яскравому сексуальному аутфіті.
На Вікторії була жовта обтисла сукня міді від української дизайнерки Олі Мак із відкрити плечами і спокусливим декольте, яке ідеально підкреслило її пишний бюст. Красуня мала стрункий привабливий вигляд.
Вбрання вона доповнила зеленими туфлями на шпильках.
Ідеально рівне укладання, макіяж із акцентом на очах, елегантні сережки і кольє завершили розкішний лук Варлей.
Топольський вручив Віці троянду господині дому.
Нагадаємо, у п'ятому випуску Вікторія мала індивідуальне побачення з Алексом. Під час купання в морі у них стався пристрасний поцілунок.
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