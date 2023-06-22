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З акцентом на розрізі: Єва Лонгорія в сукні з психоделічним принтом відвідала фестиваль у Каннах

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1206
Час на прочитання
1 хв
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З акцентом на розрізі: Єва Лонгорія в сукні з психоделічним принтом відвідала фестиваль у Каннах

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

Акторка приїхала на захід до Канн.

Єва Лонгорія приїхала до Франції, щоб відвідати фестиваль "Каннські леви-2023". Акторка взяла участь у розмові "Відображення цінних історій".

Там зірка постала в довгій сукні з психоделічним принтом, високою горловиною, драпуванням і розрізом, який дозволив їй продемонструвати стрункі ноги.

Єва Лонгорія / © Getty Images
Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

Аутфіт Лонгорія доповнила білими туфлями на шпильках. Волосся вона зібрала у високий хвіст, накрутивши локони, вуха прикрасила довгими сережками з кільцями і зробила макіяж із помадою шоколадного відтінку.

Нагадаємо, Єва Лонгорія в сукні мандаринового відтінку презентувала фільм Flamin' Hot у Білому домі, в якому дебютувала як режисерка.

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Дата публікації
Перегляди
1206
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