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Із акцентом на сексуальному декольте: американська телезірка у червоній сукні сяяла на премії

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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Із акцентом на сексуальному декольте: американська телезірка у червоній сукні сяяла на премії

Зурі Голл / Фото: Associated Press

Зурі Голл в образі lady in red відвідала "Золотий глобус".

У Лос-Анджелесі відбулася церемонія нагородження премії "Золотий глобус", яку відвідало багато зіркових красунь.

На червоній доріжці нагу увагу привернула американська телезірка Зурі Голл. Вона з'явилася перед фотокамерами в ефектній червоній сукні від Oscar de la Renta. Головний акцент у її аутфіті був на пишному і сексуальному декольте.

Зурі Голл / © Associated Press
Зурі Голл / Фото: Associated Press

Вбрання мало драпування, два банти ззаду і невеликий шлейф.

Зурі Голл / © Associated Press
Зурі Голл / Фото: Associated Press

Зурі доповнила лук акуратним укладанням, макіяжем із червоною помадою, молочним манікюром і чорними туфлями.

Зурі Голл / © Associated Press
Зурі Голл / Фото: Associated Press

Нагадаємо, премію також відвідала Дженніфер Еністон, яка постала там у чорній сукні без бретельок від Dolce & Gabbana.

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Дата публікації
Перегляди
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