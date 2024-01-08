Із акцентом на сексуальному декольте: американська телезірка у червоній сукні сяяла на премії

Зурі Голл в образі lady in red відвідала "Золотий глобус".
У Лос-Анджелесі відбулася церемонія нагородження премії "Золотий глобус", яку відвідало багато зіркових красунь.
На червоній доріжці нагу увагу привернула американська телезірка Зурі Голл. Вона з'явилася перед фотокамерами в ефектній червоній сукні від Oscar de la Renta. Головний акцент у її аутфіті був на пишному і сексуальному декольте.
Вбрання мало драпування, два банти ззаду і невеликий шлейф.
Зурі доповнила лук акуратним укладанням, макіяжем із червоною помадою, молочним манікюром і чорними туфлями.
Нагадаємо, премію також відвідала Дженніфер Еністон, яка постала там у чорній сукні без бретельок від Dolce & Gabbana.
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