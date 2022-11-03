Із акцентом на сексуальному декольте: бразильська співачка в образі від Burberry прийшла на премію

Бразильська співачка і акторка – Анітта – стала гостею церемонії нагородження премії Innovator Awards, організованої журналом WSJ. Подія відбулася у Музеї сучасного мистецтва у Нью-Йорку.

Артистка з'явилася перед фотокамерами у звабливому образі total black із весняно-літньої колекції 2023 бренду Burberry. На ній був жакет оверсайз і чорний бюстгальтер, який ідеально підкреслив її спокусливий бюст.

Анітта / Фото: Getty Images

Верх Анніта скомбінувала з екстравагантними широкими штанями з розрізами, під якими були лосини з блискавками знизу. На лосини вона прикріпила два чорних аксесуари із надписами Burberry.

Лук зірка доповнила в'єтнамками на шпильках і чорною сумкою із золотою буквою B. Волосся Анітта розпустила і одягла на голову чорну пов'язку. На шиї у неї була ефектна прикраса у вигляді золотого скорпіона, а у вухах – сережки-кільця. Макіяж із акцентом на очах і мідно-бронзовий манікюр завершили аутфіт співачки.

Нагадаємо, на церемонію прийшла також Кейт Мосс. Для заходу вона обрала оливкову прозору сукню Saint Laurent, в якій блиснула сосками і чорними трусами.

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