З акцентом на сексуальному декольте: красива Джоан Смоллс в елегантній сукні з'явилася на івенті

35-річна пуерториканська модель в ефектному образі total black постала на галавечорі.

Джоан Смоллс відвідала благодійний галавечір короля Чарльза III The King's Trust 2024, який відбувся у Нью-Йорку.

Для своєї появи вона обрала ефектний образ. Модель одягла чорну елегантну сукню від Dolce & Gabbana, яка ідеально підкреслила її струнку фігуру. Головний акцент в аутфіті дівчини був на сексуальному декольте.

Джоан Смоллс / Фото: Associated Press

Лук красуня доповнила чорними прозорими рукавичками і чорними босоніжками на шпильках Jimmy Choo.

Джоан Смоллс / Фото: Associated Press

Смоллс уклала волосся на один бік, зробила макіяж, підкресливши очі чорним олівцем, вуха прикрасила срібними сережками-кільцями, шию – діамантовим кольє і одну руку – діамантовим браслетом.

Джоан Смоллс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джоан Смоллс у жакеті оверсайз на голе тіло продемонструвала соски на фешнівенті.

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