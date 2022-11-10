З акцентом на спокусливому бюсті: Кеті Перрі у костюмі з деніму прийшла на музичну премію

Кеті Перрі стала гостею щорічної церемонії вручення нагород Country Music Association Awards, яка відбулася на Bridgestone Arena у Нешвіллі, Теннесі.

На червоній доріжці співачка з'явилася у світло-блакитному костюмі від британського бренду Marques Almeida, яке складалося із топу-корсету з відвертим декольте і широких штанів із великим бантом.

Кеті Перрі / Фото: Associated Press

Аутфіт Перрі доповнила босоніжками зі стразами і перлинними нитками. А на шиї у неї був багатошаровий чокер із перлів і діамантів, у вухах – елегантні діамантові сережки, на руці – каблучка з великим діамантом. Від спокусливого бюсту Кеті просто очей не відвести.

Кеті Перрі / Фото: Associated Press

Акуратне укладання і макіяж з акцентом на пишних віях завершили стильний лук Кеті.

Кеті Перрі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, премію також відвідала Джессіка Честейн, яка сяяла у вечірній сукні з мереживом від Gucci, розшитій камінням і стразами у вигляді сузір'їв, на тонких бретельках і з сексуальним декольте.

Читайте також: