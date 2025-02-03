З акцентом на спокусливому бюсті: співачка Медісон Бір у прозорій сукні сяяла на премії "Греммі"

Співачка Медісон Бір стала гостею 67-ї щорічної церемонії вручення престижної музичної премії "Греммі" в Лос-Анджелесі. Артистка була номінована в категорії "Найкращий танцювальний попзапис", але поступилася перемогою співачці Charli XCX.

На червоній доріжці Медісон постала в кутюрному вбранні з колекції весна-літо 2025 бренду Miss Sohee. На ній була нюдова прозора обтисла сукня-бюстьє, прикрашена зверху золотим мереживом і золотистим та світло-нефритовим мереживом на шлейфі.

Медісон Бір / Фото: Associated Press

На руки вона одягла накидку з рукавами-буфами з довгим шлейфом блідо-нефритового відтінку з флористичною вишивкою з паєтками, бісером і блискітками та аплікаціями.

Медісон Бір / Фото: Associated Press

Головним акцентом в образі Бір було відверте декольте, яке ідеально підкреслило її пишні і спокусливі груди.

Медісон Бір / Фото: Associated Press

Співачка розпустила волосся і зробила макіяж із темною помадою.

Нагадаємо, Медісон Бір на вечірці напередодні "Греммі" з'явилася у білій сукні максі з плісованим верхом, американською проймою, галтером, пікантним декольте і спідницею з високим розрізом до стегна.

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