Із акцентом на відвертому декольте: американська акторка похизувалася сексуальним бюстом на прем'єрі серіалу-жахітняка

Акторка і співачка Глоя Бейлі обрала для свого виходу лук із пікантним акцентом.

Глоя Бейлі відвідала прем'єру від Amazon Prime Video телесеріалу у жанрі трилера жахів "Рій", яка відублася у Лос-Анджелесі. Глоя зіграла у серіалі сестру головної героїні.

На захід вона прийшла у цікавому аутфіті. На Бейлі була цікава сіра шкіряна сукня з гострими плечами, на блискавці, з ремінцем на шиї і з широким поясом із масивною пряжкою внизу.

Глоя Бейлі / Фото: Associated Press

Головним акцентом в її образі було відверте декольте, крізь яке вона похизувалася сексуальним бюстом.

Глоя Бейлі / Фото: Associated Press

Свій лук зірка доповнила довгим манікюром із дизайном, макіяжем із блискучими тінями і пишними віями і зачіскою з плетінням. У вухах у неї були сережки-кільця.

Глоя Бейлі / Фото: Associated Press

Про серіал:

Головна героїня Дре одержима вигаданою попзіркою (чия творчість та естетика дуже схожі на творчість та естетика американської співачки Бейонсе), фанатська база якої називається "Рій". Серіал — це занурення в життя Дре, її фендом і те, як це приводить її до темних та несподіваних місць.

Нагадаємо, сестра Глої - Голлі Бейлі на кінопремії "Оскар" сяяла у ніжно-блакитній сукні з фатину з оголеними плечами.

Читайте також: