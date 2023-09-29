Із акцентом на відвертому декольте: бразильська модель в оксамитовій сукні з'явилася на модному шоу

Бразильська модель Джейд Пікон стала гостею фешншоу бренду Isabel Marant, який відбувся у межах Паризького Тижня моди.

Красуня мала чудовий вигляд в оксамитовій квітковій сукні міді бордового кольору. Головний акцент у її образі був на глибоку пишному декольте, яке мало сексуальний вигляд.

Джейд Пікон / Фото: Associated Press

Вбрання Джейд скомбінувала з чоботами-гармошками і сумко такого самого кольору.

Пікон розпустила волосся і уклала його в локони, зробила макіяж із темно-бордовою помадою і пишними віями. На руці у неї був срібний браслет-ланцюжок.

Джейд Пікон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на показі також побувала французька зірка соцмереж Lena Stituation, яка обрала для своєї появи відверту чорну прозору сукню. Під вбранням був відсутній бюстгальтер.

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