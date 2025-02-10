Із акцентом на відвертому декольте: Ніколь Шерзінгер у стильному луку сходила на фешншоу

Ніколь Шерзінгер потрапила до об'єктивів папараці, коли йшла на фешншоу бренду Carolina Herrera, який відбувся у межах Тижня моди у Нью-Йорку.

Для свого виходу зірка обрала стильний образ. На ній були чорні капрі і чорна блузка з об'ємними рукавами і відвертим декольте, яке підкреслило її спокусливий бюст.

Ніколь Шерзінгер / Фото: Getty Images

На плечі Ніколь накинула елегантне біле пальто, а на талії був чорний широкий пояс. Шерзінгер взула чорні туфлі з гострими білими носками і на шпильках. У руці вона тримала чорний шкіряний клатч із золотою фурнітурою.

Артистка зібрала волосся у хвіст, одягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри, вуха прикрасила елегантними сережками з краплевидними перлинами, а руки – золотими каблучками з камінням. Ніколь зробила макіяж із помадою кольору курної троянди і шоколадний манікюр.

Нагадаємо, Ніколь Шерзінгер одягла на "Пізнє шоу зі Стівеном Колбертом" обтислу рожеву мінісукню з пікантним декольте.

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