Із акцентом на відвертому декольте: зірка реаліті у латексній сукні влаштувала пікантний фотосет

Мама двох дітей Челсі Лазкані мала дуже спокусливий вигляд.

Зірка американського реалітішоу для Netflix – Selling Sunset – Челсі Лазкані показала фоловерам в Instagram свій сексуальний образ із церемонії нагородження People's Choice Awards.

Челсі Лазкані/Instagram

Красуня влаштувала імпровізований фотосет, у якому продемонструвала себе у всій красі.

Челсі Лазкані/Instagram

На Челсі була чорна латексна сукня від бренду Corinne Franco, яка ідеально підкреслила її тонку талію і струнку фігуру.

Челсі Лазкані/Instagram

Головний акцент у її аутфіті був на відвертому і пишному декольте, від якого важко одразу відвести погляд.

Челсі Лазкані/Instagram

Вбрання також мало високий розріз і доповнювалося білими манжетами та білим коміром-чокером.

Челсі Лазкані/Instagram

Лазкані взула чорні стрипи, зробила гладке укладання, макіяж, вуха прикрасила лаконічними сережками і завершила лук оптичними окулярами.

Челсі Лазкані/Instagram

ННагадаємо, а подруга Челсі Емма Ернан прийшла на премію у вечірній напівпрозорій сукні з блискітками і сексуальним декольте.

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