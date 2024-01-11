З акцетом на пишному декольте: американська телезірка в обтислій сукні в смужку потрапила під приціл папараці

Американська телезірка Ларса Піппен потрапила до об'єктивів папараці на вулицях Нью-Йорка.

Жінка мала ефектний вигляд. Вона була одягнена в обтислу чорну сукню максі у сріблясту смужку і без бретельок. Головний акцент в аутфіті Ларси був на її пишному й сексуальному декольте.

Ларса Піппен / Фото: Getty Images

Свій образ вона доповнила чорними босоніжками зі срібними блискітками і чорною сумкою. На шиї у неї було діамантове кольє, у вухах – лаконічні сережки, а на руках – діамантовий браслет, каблучка і годинник. Волосся вона уклала в локони і зробила макіяж із чорними стрілками та помадою шоколадно-бежевого відтінку.

Читайте також: