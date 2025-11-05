Із акцентом на глибокому декольте: мексиканська акторка у червоній сукні від Carolina Herrera сяяла на заході

Ейса Гонсалес / © Associated Press

Реклама

Мексиканська акторка і співачка Ейса Гонсалес відвідала церемонію вручення премії CFDA Fashion Awards, організовану Радою модельєрів Америки у Нью-Йорку.

Красуня зачарувала своїм яскравим аутфітом. На івент вона прийшла у червоній сукні міді від бренду Carolina Herrera. Вбрання складалося зі спідниці приталеного силуету і шовкового топу з глибоким V-подібним декольте, вирізами по боках та об’ємними короткими рукавами-ліхтариками.

Ейса Гонсалес / © Associated Press

Лук Ейса доповнила золотистими босоніжками на шпильках і червоним клатчем. У неї було розпущене волосся з рівним проділом і макіяж із червоною помадою. Вуха брюнетка прикрасила діамантовими сережками, а на руці була каблучка з діамантами. Гонсалес мала стрункий та гарний вигляд.