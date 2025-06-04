Каталіна Сандіно Морено / © Associated Press

Реклама

Каталіна Сандіно Морено відвідала прем’єру спінофа франшизи «Джон Вік» — «Балерина», яка відбулася в китайському театрі TCL у Лос-Анджелесі. Акторка зіграла сестру головної героїні стрічки.

На «червоній» доріжці Каталіна продемонструвала ефектний аутфіт. На ній була ніжна сукня максі на бретельках і зі шлейфом з кутюрної колекції осінь-зима 2025 бренду Paolo Sebastian. Вбрання було розшите камінням і стразами, а також мало пікантне декольте, яке привертало увагу всіх присутніх.

Каталіна Сандіно Морено / © Associated Press

Образ Морено доповнила укладанням з боковим проділом та макіяжем із чорними стрілками і бежевою помадою. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками-кільцями, а руки — кокетливим каблучками з камінням.

Реклама

Каталіна Сандіно Морено / © Associated Press

Представити стрічку Каталіна вийшла разом зі своїми колегами за фільмом: Аною де Армас, Кіану Рівзом, Деніелем Бернгардтом, Девідом Кастанедою, Габріелем Бірном, Леном Вайзманом, Анжелікою Г’юстон, Вікторією Конт та Ієном Макшейном.

Каталіна Сандіно Морено / © Associated Press

Про фільм:

У центрі сюжету стрічки — тендітна балерина Єва Макарро, яку жага помсти перетворює на професійну вбивцю. Виконуючи завдання від своєї Директорки (Анжеліка Гʼюстон), Єва дізнається таємницю вбивства свого батька. На шляху помсти вона зустрічається з самим Джоном Віком (Кіану Рівз). У фільмі поєднані нестримна енергія бойовика та витончена естетика балетного мистецтва, що відкриває нову, неочікувану сторінку всесвіту Джона Віка.

Режисером стрічки став Лен Вайзман, відомий своєю роботою над фільмами франшизи «Джон Вік». Окрім цього, він працював над фільмами серії «Інший світ», «Міцний горішок 4.0» i «Згадати все». «Балерина» заснована на сценарії Шея Геттена, який створив захопливу історію, наповнену інтригами та напруженими моментами.

Реклама

Від сьогодні, 4 червня, фільм в українському прокаті.