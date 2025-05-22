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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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145
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1 хв

Із акцентом на пишному декольте: модель у відвертій сукні викликала фурор на Каннському кінофестивалі

33-річна Набіла Бенаттіа порушила дрескод цьогорічного кінофестивалю. Своїм провокаційним аутфітом вона привернула увагу присутніх.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Набіла Бенаттіа

Набіла Бенаттіа / © Associated Press

Франко-швейцарська модель і зірка реаліті — Набіла Бенаттіа — викликала фурор своїм сміливим луком на червоній доріжці Каннського кінофестивалю, хоча, згідно з дрескодом, було заборонено з'являтися у відвертих вбраннях.

Знаменитість була одягнена у пікантну довгу білу сукню з відвертим декольте, оздобленим пастельним бісером, і плісованою спідницею з високим розрізом. Пишний спокусливий бюст Набіли привернув увагу всіх присутніх. Взута вона була у темно-бежеві босоніжки на шпильках.

Набіла Бенаттіа / © Associated Press

Набіла Бенаттіа / © Associated Press

Бенаттіа зробила об’ємну зачіску з локонами, макіяж із блискучими тінями і ягідною помадою, а також молочний манікюр. На шиї у моделі було гарне діамантове кольє, а на руках — каблучки.

Набіла Бенаттіа / © Associated Press

Набіла Бенаттіа / © Associated Press

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