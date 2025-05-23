Із акцентом на пишному декольте: наречена мільярдера Джеффа Безоса у сукні з лелітками сяяла на галавечорі amfAR

Лорен Санчес / © Associated Press

Реклама

Наречена американського мільярдера Джеффа Безоса — Лорен Санчес — відвідала благодійний галавечір amfAR Cinema Against AIDS, який традиційно відбувся у межах Каннського кінофестивалю у готелі Hotel du Cap-Eden-Roc у місті Антіб. Мета заходу — допомогти фінансово організаціям, які борються зі СНІДом.

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен, як завжди, викликала справжнє захоплення своїм розкішним аутфітом. Вона сяяла у корсетній сукні-бюстьє приталеного силуету зі шлейфом, яка була оздоблена лелітками з бісером різних кольорів — блакитних, лілових і срібних.

Лорен Санчес / © Associated Press

Вбрання ідеально підкреслило пишні і спокусливі груди Лорен, які вона залюбки демонструвала фотографам.

Реклама

Лорен Санчес / © Associated Press

Санчес зробила зачіску з локонами, макіяж зі срібним олівцем на очах і ніжно-рожевим блиском на губах, а також нюдовий манікюр. Вуха вона прикрасила масивними діамантовими сережками, руку — каблучкою з діамантом, а от шию вирішила залишити без прикрас, щоб не відволікати уваги від привабливого декольте.

Лорен Санчес / © Associated Press

Нагадаємо, відомий український хірург прокоментував можливі пластичні операції Лорен Санчес.