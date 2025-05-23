Із акцентом на пишному декольте: оскароносна акторка у банановій сукні сяяла на Каннському кінофестивалі

Віола Девіс / © Associated Press

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Американська акторка, володарка «Оскара» Віола Девіс відвідала Каннський кінофестиваль. Вона прийшла на прем’єру фільму «Натхненник» (The Mastermind) режисерки Келлі Райкарт.

Віола Девіс / © Associated Press

Перед публікою акторка з’явилася у яскравому ефектному луку. На ній була елегантна сукня бананового кольору, приталеного силуету і без рукавів від бренду Gucci. Вбрання мало мереживний ліф, драпування, шлейф і накидки-хвости на плечі, які вона демонструвала фотографам. Та головним акцентом в аутфіті Девіс було пікантне декольте.

Віола Девіс / © Associated Press

У Віоли була об’ємна кучерява зачіска, насичений макіяж із червоною помадою, фіолетовими тінями і пишними накладними віями, а також бордовий манікюр. Шию акторка прикрасила золотим кольє з камінням, а руку — каблучкою із цього самого комплекту.

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Віола Девіс / © Associated Press

Нагадаємо, минулого року Віола Девіс на вечірці бренду Chopard у межах Каннського кінофестивалю постала в елегантній сукні жовтого відтінку від бренду ElieSaab із довгими та широкими рукавами.