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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
111
Час на прочитання
1 хв

Із акцентом на пишному декольте: Софія Вергара у сукні кольору Апероль і з пластирем на нозі прийшла на шоу

52-річна колумбійсько-американська акторка у яскравому луку з'явилася на інтерв'ю у Джиммі Феллона.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Софія Вергара

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара відвідала розважальне вечірнє шоу Джиммі Феллона. В ефірі вона з'явилася у яскравому аутфіті.

На зірці була сукня без бретельок кольору Апероль довжини міді. Головним акцентом у її образі було спокусливе декольте у формі серця, яке підкреслило її пишні груди. Лук вона доповнила атласними босоніжками на високих платформах і підборах в тон вбрання.

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара / © Getty Images

Коли Вергара сиділа, то на нозі у неї був помітний бежевий пластир, який сукня не прикривала. Напевно зірка поранилась.

Софія Вергара / © Getty Images

Софія Вергара / © Getty Images

У Софії було акуратне укладання, ніжний макіяж і молочний манікюр. Вуха вона прикрасила сережками-кільцями з камінням, а руки – каблучками з діамантами.

Нагадаємо, Софія Вергара в обтислій сукні і мереживному корсеті знялася для глянцю.

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Дата публікації
Кількість переглядів
111
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