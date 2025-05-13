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Із акцентом на пишному декольте: Софія Вергара у сукні кольору Апероль і з пластирем на нозі прийшла на шоу
52-річна колумбійсько-американська акторка у яскравому луку з'явилася на інтерв'ю у Джиммі Феллона.
Софія Вергара відвідала розважальне вечірнє шоу Джиммі Феллона. В ефірі вона з'явилася у яскравому аутфіті.
На зірці була сукня без бретельок кольору Апероль довжини міді. Головним акцентом у її образі було спокусливе декольте у формі серця, яке підкреслило її пишні груди. Лук вона доповнила атласними босоніжками на високих платформах і підборах в тон вбрання.
Коли Вергара сиділа, то на нозі у неї був помітний бежевий пластир, який сукня не прикривала. Напевно зірка поранилась.
У Софії було акуратне укладання, ніжний макіяж і молочний манікюр. Вуха вона прикрасила сережками-кільцями з камінням, а руки – каблучками з діамантами.
Нагадаємо, Софія Вергара в обтислій сукні і мереживному корсеті знялася для глянцю.