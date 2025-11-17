ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
46
Час на прочитання
1 хв

Із акцентом на пишному декольте: зірка реаліті у "голій" сукні і без білизни похизувалася гарною фігурою

Єва Гейл обожнює фотографуватися у спокусливих луках.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Єва Гейл

Єва Гейл

Зірка британського реалітішоу «Острів кохання» і сестра Джессіки Гейл — Єва Гейл — опублікувала в Instagram фото, на яких продемонструвала новий ефектний аутфіт, у якому зібралася на вечірку.

Єва Гейл

Єва Гейл

Білявка була одягнена у «голу» чорну мереживну сукню максі з відвертим декольте, високим розрізом, металевими кільцями та драпуванням на стегнах. Під вбрання на ній не було білизни.

Єва Гейл

Єва Гейл

Образ Єва доповнила золотими босоніжками на шпильках. У неї було ідеально рівне укладання, вечірній макіяж, діамантові сережки у вухах та золоті браслети на зап’ястях. У руці вона тримала келих із напоєм.

Єва Гейл

Єва Гейл

Дата публікації
Кількість переглядів
46
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie