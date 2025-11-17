- Дата публікації
Із акцентом на пишному декольте: зірка реаліті у "голій" сукні і без білизни похизувалася гарною фігурою
Єва Гейл обожнює фотографуватися у спокусливих луках.
Зірка британського реалітішоу «Острів кохання» і сестра Джессіки Гейл — Єва Гейл — опублікувала в Instagram фото, на яких продемонструвала новий ефектний аутфіт, у якому зібралася на вечірку.
Білявка була одягнена у «голу» чорну мереживну сукню максі з відвертим декольте, високим розрізом, металевими кільцями та драпуванням на стегнах. Під вбрання на ній не було білизни.
Образ Єва доповнила золотими босоніжками на шпильках. У неї було ідеально рівне укладання, вечірній макіяж, діамантові сережки у вухах та золоті браслети на зап’ястях. У руці вона тримала келих із напоєм.