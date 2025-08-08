- Дата публікації
Із акцентом на спокусливих грудях: американська модель у сукні з відвертим декольте прийшла на церемонію
Брукс Нейдер у вбранні з глибоким вирізом і без бюстгальтера відвідала світський захід.
Американська модель Брукс Нейдер відвідала церемонію вручення премії ESPY 2025, яка відбулася у театрі Dolby у Голлівуді.
Манекенниця привернула до себе увагу на червоній доріжці своїм сексуальним аутфітом. На ній була шовкова сукня максі кольору айворі у білизняному стилі. Вбрання мало тонкі бретельки і відверте глибоке декольте, у якому вона похизувалася своїми гарними спокусливими грудьми.
Аутфіт Нейдер доповнила сатиновими босоніжками в тон вбрання на високих платформах і підборах. Вона зробила акуратне укладання з м’якими локонами, макіяж із акцентом на очах і молочний манікюр. Вуха вона прикрасила золотими сережками, а руку — каблучкою.