Із акцентом на спокусливих грудях: американська модель у сукні з відвертим декольте прийшла на церемонію

Брукс Нейдер / © Getty Images

Американська модель Брукс Нейдер відвідала церемонію вручення премії ESPY 2025, яка відбулася у театрі Dolby у Голлівуді.

Манекенниця привернула до себе увагу на червоній доріжці своїм сексуальним аутфітом. На ній була шовкова сукня максі кольору айворі у білизняному стилі. Вбрання мало тонкі бретельки і відверте глибоке декольте, у якому вона похизувалася своїми гарними спокусливими грудьми.

Аутфіт Нейдер доповнила сатиновими босоніжками в тон вбрання на високих платформах і підборах. Вона зробила акуратне укладання з м’якими локонами, макіяж із акцентом на очах і молочний манікюр. Вуха вона прикрасила золотими сережками, а руку — каблучкою.