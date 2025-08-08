ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
70
Час на прочитання
1 хв

Із акцентом на спокусливих грудях: американська модель у сукні з відвертим декольте прийшла на церемонію

Брукс Нейдер у вбранні з глибоким вирізом і без бюстгальтера відвідала світський захід.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Брукс Нейдер

Брукс Нейдер / © Getty Images

Американська модель Брукс Нейдер відвідала церемонію вручення премії ESPY 2025, яка відбулася у театрі Dolby у Голлівуді.

Манекенниця привернула до себе увагу на червоній доріжці своїм сексуальним аутфітом. На ній була шовкова сукня максі кольору айворі у білизняному стилі. Вбрання мало тонкі бретельки і відверте глибоке декольте, у якому вона похизувалася своїми гарними спокусливими грудьми.

Брукс Нейдер / © Getty Images

Брукс Нейдер / © Getty Images

Аутфіт Нейдер доповнила сатиновими босоніжками в тон вбрання на високих платформах і підборах. Вона зробила акуратне укладання з м’якими локонами, макіяж із акцентом на очах і молочний манікюр. Вуха вона прикрасила золотими сережками, а руку — каблучкою.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie