Шоу-бізнес
78
1 хв

Із акцентом на струнких ногах: Тейлор Свіфт у квітковій мінісукні прийшла на шоу

Співачка займається промокампанією свого нового альбому.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Тейлор Свіфт

Тейлор Свіфт / © Getty Images

Тейлор Свіфт завітала на шоу «Пізньої ночі із Сетом Маєрсом» у Нью-Йорку на якому розповіла про свій 12-й студійний альбом, реліз якого нещодавно відбувся.

У студії артистка зʼявилася у кокетливому образі. На ній була обтисла корсетна чорна мінісукня з квітковим золотисто-рожевим принтом у вінтажному стилі і без бретельок від бренду Wiederhoeft. Вбрання чудово підкреслили підтягнуту фігуру і стрункі ноги Тейлор.

Тейлор Свіфт / © Getty Images

Тейлор Свіфт / © Getty Images

Аутфіт Свіфт доповнила металево-рожевими туфлями з відкритими носками і на шпильках від Aquazurra.

Співачка зробила акуратне укладання, макіяж із чорними стрілками, вуха прикрасила діамантовими сережками-цвяшками, шию — кольє з камінням, а руки — каблучками.

Нагадаємо, Тейлор Свіфт одягла на вечірку картату мініспідницю від Miu Miu, гольф-водолазку та коричневі чоботи на підборах.

