Із акцентом на струнких ногах: Тейлор Свіфт у квітковій мінісукні прийшла на шоу
Співачка займається промокампанією свого нового альбому.
Тейлор Свіфт завітала на шоу «Пізньої ночі із Сетом Маєрсом» у Нью-Йорку на якому розповіла про свій 12-й студійний альбом, реліз якого нещодавно відбувся.
У студії артистка зʼявилася у кокетливому образі. На ній була обтисла корсетна чорна мінісукня з квітковим золотисто-рожевим принтом у вінтажному стилі і без бретельок від бренду Wiederhoeft. Вбрання чудово підкреслили підтягнуту фігуру і стрункі ноги Тейлор.
Аутфіт Свіфт доповнила металево-рожевими туфлями з відкритими носками і на шпильках від Aquazurra.
Співачка зробила акуратне укладання, макіяж із чорними стрілками, вуха прикрасила діамантовими сережками-цвяшками, шию — кольє з камінням, а руки — каблучками.
