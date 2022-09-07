З антивоєнними плакатами і в футболках з гербом: українська делегація відвідала Венеційський кінофестиваль

На Венеційський кінофестиваль приїхала знімальна група українського фільму "Люксембург, Люксембург". На фотоколі з'явилися режисер стрічки Антоніо Лукіч і актори, які зіграли головні ролі - Раміл та Аміл Насірови з репгурту "Курган і Agregat".

Фото: Getty Images

Антоніо з хлопцями одягли футболки із зображенням українського герба із пшениці з волошками.

До них приєдналися інші члени знімальної команди. Українська делегація винесла з собою синьо-жовтий прапор та антивоєнні плакати з написом: "Уявіть собі фільми без батьків. Від початку російського вторгнення тисячі українських дітей залишилися без батьків". Вони також тримали в руках світлини з дітьми, які втратили у цій війні батьків.

Фото: Getty Images

Ввечері відбудеться прем'єра стрічки у конкурсі "Горизонти".

Нагадаємо, фільм "Люксембург, Люксембург" розповідає про братів-близнюків, які намагаються дати раду власному життю, в якому раптово з'являється батько, який вже давно зник.

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