Із благодійною місією: картина Макса Барських з'явиться на виставці у Лос-Анджелесі

Частина коштів від продажу художньої роботи артиста відправлять на гуманітарну допомогу українцям.

Картина Макса Барських під назвою Colours of Freedom, яку він присвятив Україні, буде представлена на виставці The LIITA Effect у Лос-Анджелесі.

Створив артист її після того, як відвідав США, і там йому запропонували намалювати картину для виставки.

Ця робота є частиною артпроєкту Макса - Nick Vangard.

(щоб подивитися процес створення картини, гортайте праворуч)

Картину можна буде купити. Частину коштів з продажу відправлять на гуманітарну допомогу українцям.

Виставка працюватиме від 3 до 7 червня за адресою 6150 Wilshire Blvd.

Назва виставки пов'язана з культовим шедевром Бенксі Love Is In The Air 2005 року, який є відомим як один із найсильніших антивоєнних образів сьогодення.

Там будуть представлені також роботи таких митців, як: Майк Рідер, Найла Оп’янга, Гуччі Хост і Абі Саламі.

