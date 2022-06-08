Із благодійною місією: Тіна Кароль приміряла худі із зображенням "Київської Мадонни"

Отримані кошти від продажу худі і футболок Тіни піде на благодійність.

Тіна Кароль приміряла біле худі та футболку, на яких зображена ілюстрація художниці Марини Соломеннікової "Київська Мадонна".

Тіна Кароль/Аліна Симоненко

Тіна Кароль/Аліна Симоненко

Частина прибутку з продажу худі і футболок піде до благодійного фонду Тіни Кароль, а частина - роялті художниці на знак підтримки креативної індустрії України.

Тіна Кароль/Аліна Симоненко

Кароль також презентувала соціально-культурний проект VOGUE UA "Voice of Nation" (Голос вільних) за участю публічних осіб. Він спрямований на промоцію української пісні й поезії та на підтримку нашої країни у світі.

"Проект #VOICESOFNATION про ідентифікацію. Адже культура і музика, і творчість загалом - це про ідентифікацію нації. І чим більше ми демонструємо нашу культуру, тим більше про неї знають.

Культура - айдентика нації. Основне завдання нашої артіндустрії та інформаційного фронту у тому, щоб ми не давали світу забути та звикнути до війни. Це наше найголовніше завдання на сьогодні", - говорить артистка.

Тіна зазначила, що зараз дуже важливо нагадувати європейцям, що війна - не далеко, що вона зовсім поруч – годину льоту.

"У війни є обличчя, всі історії людей, які пережили трагедію війни, людей, які зараз на війні – мають бути задокументовано, це і є наша новітня історія. Діти мають вивчати це в школах, бо знати ці історії - це знати скільки горя принесла Росія в Україну", - додала вона.

Співачка впевнена, що ми обов’язково відновимо нашу країну, тому що ми сильна нація.

"Кожний крок, який ми робимо не є маленький, це великі кроки, адже вони за об’єднання заради перемоги. Кожний день – переможний день, кожний сантиметр, клаптик, сто метрів нашої землі - важливий. Кожна людина в світі, яку ти об’єднуєш під прапором України – важлива. Ось таким чином ми будемо перемагати і правда на нашому боці, адже ми захищаємо свою землю, ми не нападали ні на чий дім", - підсумувала Кароль.

Нагадаємо, авторка малюнку "Київська Мадонна" – дніпрянка Марина Соломенникова. Вона випадково побачила світлину, на якій жінка Тетяна Блізняк годує 2-місячне немовля у столичному метро, сидячи на підлозі. Знімок надихнув її намалювати картину, яка була б символом усіх українських матерів, які мусять ховатися від російських обстрілів у бомбосховищах.

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