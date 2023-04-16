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Із блакитно-жовтим декором і колосками пшениці: Анна Добриднєва похизувалася патріотичною паскою

Із блакитно-жовтим декором і колосками пшениці: Анна Добриднєва похизувалася патріотичною паскою

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
352
Час на прочитання
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Із блакитно-жовтим декором і колосками пшениці: Анна Добриднєва похизувалася патріотичною паскою

Анна Добриднєва / Фото: Instagram Анни Добриднєвої

Співачка привітала підписників із Великоднем.

Анна Добриднєва опублікувала в Instagram знімок, на якому вона позує разом зі своїми колегами з "Команди А" - Амадором Лопесом і Артуром Боссо.

Артур Боссо, Амадор Лопесом і Анна Добриднєва / © Instagram Анни Добриднєвої
Артур Боссо, Амадор Лопесом і Анна Добриднєва / Фото: Instagram Анни Добриднєвої

Артистка похизувалася своєю патріотичною паскою, прикрашеною блакитно-жовтим декором, блакитно-жовтою обгорткою і колосками пшениці. Амадор тримає у руках тацю з паскою і крашанками, а Артур – банку із маринованими огірками.

"Всім щасливого Великодня!!! Миру, любові і ПЕРЕМОГИ!" – побажала Анна своїм фоловерам.

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Дата публікації
Перегляди
352
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