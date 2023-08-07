Із блискітками на грудях: Шаніна Шейк мінісукнею підкреслила стрункі ноги

В об'єктиви папараці на вулицях Лос-Анджелеса потрапила Шаніна Шейк. Модель мала ефектний вигляд.

Вона була одягнена у чорну мінісукню на тонких бретельках і з блискітками на грудях, які імітували бюстгальтер. Вбрання ідеально підкреслило сексуальну фігуру і стрункі ноги Шаніни.

Шаніна Шейк / Фото: Getty Images

Аутфіт красуня доповнила чорними босоніжками із зав'язками на щиколотках і чорною сумкою. Вона зробила ідеально рівне укладання і макіяж у природних відтінках.

До слова, Шаніна Шейк любить короткі вбрання. Раніше на вечірку вона сходила у мінісукні з принтом "зебра", яку доповнила чорною сумкою на короткій ручці та слінгбеками.

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