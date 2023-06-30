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Із червоним манікюром і в сукні з квітковими аплікаціями: Катерина Кухар продемонструвала красивий образ

Із червоним манікюром і в сукні з квітковими аплікаціями: Катерина Кухар продемонструвала красивий образ

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
116
Час на прочитання
1 хв
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Із червоним манікюром і в сукні з квітковими аплікаціями: Катерина Кухар продемонструвала красивий образ

Катерина Кухар / Фото: Instagram Катерини Кухар

Прима-балерина потішила шанувальників новим знімком.

Катерина Кухар опублікувала у соцмережі нову світлину, на якій продемонструвала красивий аутфіт. Балерина постала у чорній довгій сукні з жовтими квітковими аплікаціями і рукавами з прорізами. Талію вона підкреслила чорним тканинним поясом.

Катерина зробила ідеально рівне укладання, макіяж із акцентом на очах, шию прикрасила кулоном на ланцюжку, а руку – годинник. Червоний манікюр завершив лук Кухар.

Катерина Кухар / © Instagram Катерини Кухар
Катерина Кухар / Фото: Instagram Катерини Кухар

Позувала балерина у закладі з красивою панорамою.

Нагадаємо, чоловік Катерини Кухар – Олександр Стоянов – розповів про дебют балету "Лісова пісня" в Австралії та Новій Зеландії.

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