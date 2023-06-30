Із червоним манікюром і в сукні з квітковими аплікаціями: Катерина Кухар продемонструвала красивий образ

Прима-балерина потішила шанувальників новим знімком.
Катерина Кухар опублікувала у соцмережі нову світлину, на якій продемонструвала красивий аутфіт. Балерина постала у чорній довгій сукні з жовтими квітковими аплікаціями і рукавами з прорізами. Талію вона підкреслила чорним тканинним поясом.
Катерина зробила ідеально рівне укладання, макіяж із акцентом на очах, шию прикрасила кулоном на ланцюжку, а руку – годинник. Червоний манікюр завершив лук Кухар.
Позувала балерина у закладі з красивою панорамою.
Нагадаємо, чоловік Катерини Кухар – Олександр Стоянов – розповів про дебют балету "Лісова пісня" в Австралії та Новій Зеландії.
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