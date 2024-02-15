З червоним серцем на величезних сідницях: 155-кілограмова Тесс Голлідей показала відверті фото топлес

Одна з найбільших у світі моделей plus-size Тесс Голлідей у День всіх закоханих опублікувала в Instagram свою валентинку.

Тесс постала у відвертому образі. Вона позувала топлес на колінах і спиною до фотокамери. З одягу на ній були лише труси у формі червоного серця з мереживним обрамленням-рюшами. Лук вона доповнила червоними мюлями на підборах.

Тесс Голлідей / Фото: Instagram Тесс Голлідей

Голлідей без комплексів продемонструвала целюліт на стегнах і п'ятій точці.

Тесс Голлідей / Фото: Instagram Тесс Голлідей

Тесс своїм прикладом мотивує жінок любити своє тіло в будь-якій вазі і з будь-якими формами.

Тесс Голлідей / Фото: Instagram Тесс Голлідей

Свій лук модель доповнила хвилястим укладанням, макіяжем із чорними стрілками та помадою ягідного відтінку, а також довгими сережками.

Тесс Голлідей / Фото: Instagram Тесс Голлідей

Нагадаємо, пишнотіла модель із Панами Грейсі Бон у мереживній білизні показала величезні сідниці на вулицях Рима.

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