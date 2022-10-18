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Із червоною помадою і в сукні з квітковими аплікаціями: елегантна Тільда Свінтон на галаконцерті

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Із червоною помадою і в сукні з квітковими аплікаціями: елегантна Тільда Свінтон на галаконцерті

Тільда Свінтон / Фото: Associated Press

61-річна британська акторка обрала для свого виходу вишуканий лук.

Тільда Свінтон відвідала другий щорічний галаконцерт Музею академії, який відбувся у Лос-Анджелесі.

Перед фотографами акторка з'явилася у стильній чорній сукні максі із золотими ґудзиками від бренду Schiaparelli, яка була прикрашена квітковими аплікаціями з паєток і бісеру. Сукня ідеально сиділа на її стрункій фігурі. До вбрання вона підібрала чорні туфлі.

Тільда Свінтон / © Associated Press
Тільда Свінтон / Фото: Associated Press

Свінтон зробила скромну зачіску і макіяж із акцентом на червоній помаді, залишивши очі, як вона любить, ненафарбованими. Темно-бордовий манікюр і перстень з камінням завершили ефектний аутфіт Тільди.

Тільда Свінтон / © Associated Press
Тільда Свінтон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно Свінтон відвідала Нью-Йоркський кінофестиваль, де постала у лаконічній сукні з оксамиту у фасоні подовженого жакету. Сукня мала лацкани, накладні кишені і була прикрашена одним золотим ґудзиком на талії.

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Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
425
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