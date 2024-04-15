Із червоною помадою і в сукні з паєтками: Зої Салдана в ефектному аутфіті позувала на премії

Акторка у вечірному вбранні від Givenchy сяяла на червоній доріжці.
Зої Салдана стала гостею церемонії вручення премії Breakthrough Prize у Музеї кіноакадемії у Лос-Анджелесі. На захід вона прийшла у супроводі чоловіка Марка Перего.
Для такої події акторка обрала вечірню сукню-бюстьє з паєтками від бренду Givenchy, яку чудово підкреслила її струнку фігуру і тендітні ключиці.
Вбрання Зої скомбінувала з чорними босоніжками з ремінцями. У вухах у неї були діамантові сережки Fernando Jorge, а на руках – золоті каблучки з камінням. Зірка розпустила волосся, зробила макіяж із акцентом на червоній помаді і червоний манікюр.
Нагадаємо, Зої Салдана в образі у стилі сафарі відвідала показ Saint Laurent у Парижі.
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